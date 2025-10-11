Повышение тарифов на воду в Одесской области объявило коммунальное предприятие "Белгород-Днестровскводоканал", сообщает Politeka.

Сведения размещены на официальном ресурсе городского общества, где подробно объяснены причины изменения стоимости услуг для потребителей.

Ранее цены утвердили решением городского совета №554 от 30 декабря 2024 года, которое вступило в силу 1 февраля 2025 года. Тогда централизованное водоснабжение обошлось в 45,60 грн/м³ с НДС, а водоотвод — 43,40 грн/м³ с НДС. Анализ хозяйственной деятельности показал, что действующие тарифы покрывали только 89% расходов на водоснабжение и 84% — на канализационные услуги. Это привело к необходимости пересмотра для обеспечения финансовой стабильности системы.

При расчетах новых ставок учтено увеличение стоимости электроэнергии, повышение заработной платы, подорожание материалов и услуг сторонних исполнителей. После корректировки потребители будут платить 46,60 грн/м³ по НДС за водоснабжение и 50,53 грн/м³ по НДС за водоотвод. Это позволяет поддерживать бесперебойную работу инженерных сетей и обеспечить экономическую устойчивость коммунального предприятия.

Жители могут присылать замечания или предложения в письменном виде к КП «Белгород-Днестровскводоканал» — по почте по адресу 67701, г. Белгород-Днестровский, пер. Водопроводный, 1, или по электронной почте на vodokanal-bd@ukr.net с отметкой «замечания и предложения к тарифам». Такой формат обеспечивает открытость процесса и способствует общественному контролю.

Повышение тарифов на воду в Одесской области направлено на стабильное функционирование систем водоснабжения, эффективную работу предприятия и надежное обеспечение жильцов услуг в 2026 году.

