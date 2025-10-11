Дефицит хлеба в Харьковской области является существенным фактором риска для рынка, влияя на формирование цен и нуждаясь в оперативных действиях от производителей и государственных органов.

Дефицит хлеба в Харьковской области в сезоне 2025/26 может повлечь за собой повышение цен из-за нехватки качественной продовольственной пшеницы, необходимой для работы мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Во время конференции «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский сообщил, что ожидаемый урожай зерновых в Украине составит около 21 млн тонн. Из этого объема примерно 10,3 млн. тонн приходится на продовольственную пшеницу, а только 1,7 млн. тонн — зерно первого и второго классов, необходимое для производства муки высокого качества, что является критически низким показателем для обеспечения внутреннего рынка.

По словам эксперта, конкуренция между экспортерами и перерабатывающими предприятиями за ограниченные объемы высококачественного зерна обостряется. Некоторые аграрии, имея возможность хранить урожай в собственных хранилищах, не спешат его реализовывать, что провоцирует колебания стоимости и создает трудности для хлебопекарной отрасли.

Дополнительные проблемы возникают из-за нехватки ржаного зерна. Прогнозируемый импорт в сезоне 2025/26 составляет около 9 тыс. тонн, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 1,6 тыс. тонн. Подобная тенденция усиливает зависимость от внешних рынков и оказывает влияние на стабильность цен на хлебопродукты.

Аналитики отмечают, что структура производства и ограниченность ресурсов могут стать ключевыми факторами дальнейшего удорожания. Уже сейчас дефицит зерна высокого качества определяет условия функционирования предприятий и угрожает продовольственной устойчивости региона.

Следовательно, дефицит хлеба в Харьковской области является существенным фактором риска для рынка, влияя на формирование цен и нуждаясь в оперативных действиях от производителей и государственных органов для обеспечения стабильности продовольствия.

Источник: Agravery.com

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: названы главные условия для получения пищи.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому нужно подать новое заявление.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области: кому придется раскошелиться из-за новых сумм в платежках.