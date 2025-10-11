Право на седьмую денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области действует только для части переселенцев.

Появилась новая денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области и других регионах Украины, однако следует знать все нюансы ее получения.

Эта возможность предоставляется по истечении шести месяцев регулярного получения поддержки, что предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 332 от 20 марта 2022 года.

Так, внутренне перемещенные лица, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны и одновременно осуществляющие трудовую деятельность или ведущие собственный бизнес на территории Украины, имеют право на получение дополнительной, так называемой седьмой выплаты пособия на проживание. Эта

Право на седьмую денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области действует только для переселенцев, которые в течение периода получения поддержки подтвердили свою занятость или осуществление предпринимательской деятельности.

Подтвердить факт трудовой или предпринимательской деятельности можно с помощью одного из следующих документов:

Сведения из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования, содержащие электронную информацию об уплате взносов;

справка с места работы, подтверждающая уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

Копия налоговой декларации плательщика единого налога, утвержденная Государственной налоговой службой Украины.

Следует заметить, что предоставленные документы не являются прямым условием для автоматического получения выплаты, они служат для проверки права на начисление пособия и подтверждения факта занятости или предпринимательской деятельности.

Дополнительная денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области на проживание осуществляется в последнем месяце шестимесячного периода после подтверждения факта трудоустройства или ведения бизнеса. Это позволяет продолжить социальную поддержку работающих внутри перемещенных лиц без каких-либо перерывов, обеспечивая финансовую стабильность для тех, кто одновременно адаптируется к новому месту жительства и поддерживает собственную экономическую активность.

