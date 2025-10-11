Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области порадует тех, кто планирует осенние путешествия в горы, и рассказываем детали.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области начнет действовать с 17 октября, сообщает Politeka.

Прессслужба "Укрзализныци" в Телеграмм проинформировала о запуске дополнительных региональных составов в Ворохту. Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области пригодится тем, кто планирует поездку в осенние Карпаты.

По информации железнодорожной компании, несколько дополнительных пасажирских составов соединят Львов, Ивано-Франковск, Коломыю и Ворохту. Это сделано, чтобы обеспечить пассажирам удобную транспортную связь в период активного туристического сезона.

Тем, кто давно мечтал об осеннем путешествии в горы, стоит воспользоваться возможностью приобрести билеты заранее, поскольку спрос на это направление традиционно высок.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области выглядит так: №807/808 Львов-Ворохта будет курсировать 17 и 19 октября. Отправление в 08:02, прибытие в 13:02.

Обратная №808/807 будет отправляться 17 и 18 октября в 14:37 и прибывать в 19:56. Кроме того, №810 Львов - Ивано-Франковск отправится 18 октября в 07:28, прибытие запланировано на 10:03.

А рейс №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта в тот же день будет отправляться в 11:18 и прибывать в 13:02.

Еще одно доступное направление – Ворохта – Коломыя. №852/851 отправится 19 октября в 14:37 и прибудет в Коломыю в 17:14. Обслуживать эти рейсы будет современный ДПКр-3, который уже 16 числа можно будет увидеть на маршруте №819/820 Коломыя - Львов.

Билеты на все дополнительные рейсы уже в продаже. Пассажиры могут приобрести их через официальный сайт, мобильное приложение или в кассах вокзалов.

