Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області вдарило по сімейних бюджетах місцевих жителів, тож розповідаємо, кого це стосується.

Підвищення тарифів на опалення в одному з міст в Полтавській області торкнулося всіх категорій споживачів, повідомляє Politeka.

За інформацією підприємства «Лубнитеплоенерго», оновлені розцінки почали діяти з 1 жовтня цього року.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стало серйозним викликом для багатьох родин. Нові ціни затвердили після детальних розрахунків витрат, які продемонстрували значне збільшення вартості природного газу, електроенергії та супутніх ЖКП.

Основні зміни стосуються ціни на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. У підприємстві зазначають, що відповідно до законодавства ціни повинні покривати економічно обґрунтовані витрати.

Попередні розцінки залишалися чинними ще з серпня 2024 року і більше не відповідали реальним умовам. Вони враховували постачання гарячої води, технічне обслуговування мереж та ремонт теплових пунктів.

До останнього часу рівень відшкодування витрат становив близько 76%. Це означає, що решту - підприємство покривало самостійно, що у довгостроковій перспективі стало неможливим.

За словами представників «Лубнитеплоенерго», економічні показники не дозволяли утримувати обійтися без підвищення тарифів на опалення в Полтавській області, адже ціни на паливно-енергетичні ресурси постійно зростають.

Вартість природного газу для населення зараз становить приблизно 6183 грн за тисячу кубометрів, тоді як для бюджетних установ і підприємств сума перевищує 13 тисяч. До цього додається транспортування та розподіл газу, що ще більше підвищує собівартість теплової енергії.

