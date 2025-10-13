Повышение тарифов на отопление в Полтавской области отразилось на семейных бюджетах местных жителей, поэтому рассказываем, кого это касается.

Повышение тарифов на отопление в одном из городов в Полтавской области затронуло все категории потребителей, сообщает Politeka.

По информации предприятия "Лубнитеплоэнерго", обновленные расценки начали действовать с 1 октября этого года.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области стало серьезным вызовом для многих семей. Новые цены утвердили после детальных расчетов расходов, продемонстрировавших значительное увеличение стоимости природного газа, электроэнергии и сопутствующих ЖКУ.

Основные изменения касаются цены на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и снабжение. В предприятии отмечают, что в соответствии с законодательством, цены должны покрывать экономически обоснованные расходы.

Предыдущие расценки оставались в силе еще с августа 2024 года и больше не отвечали реальным условиям. Они учитывали поставку горячей воды, техническое обслуживание сетей и ремонт тепловых пунктов.

До последнего времени уровень возмещения расходов составил около 76%. Это означает, что остальное предприятие покрывало самостоятельно, что в долгосрочной перспективе стало невозможным.

По словам представителей "Лубнитеплоэнерго", экономические показатели не позволяли удерживать обойтись без повышения тарифов на отопление в Полтавской области, ведь цены на топливно-энергетические ресурсы постоянно растут.

Стоимость природного газа для населения сейчас составляет около 6183 грн за тысячу кубометров, тогда как для бюджетных учреждений и предприятий сумма превышает 13 тысяч. К этому прилагается транспортировка и распределение газа, что повышает себестоимость тепловой энергии.

