Обмеження руху транспорту в Харкові внесуть певні незручності у пересування містом для місцевих жителів.

У Харкові тимчасово діятимуть обмеження руху транспорту, які триватимуть протягом трьох днів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі міської ради, причина обмеження руху транспорту в Харкові полягає у проведенні ремонтних робіт на трамвайному переїзді, тож водіям варто врахувати зміни у маршрутах та планувати поїздки заздалегідь.

З 13 по 15 жовтня у місті запровадять обмеження руху транспорту в Харкові. Йдеться про заборону проїзду через відокремлений трамвайний переїзд, що розташований на перехресті Салтівського шосе та провулку Білостоцького.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з необхідністю ремонту верхнього покриття трамвайних колій. Курсування даною ділянкою буде заборонене з 9:00 13 жовтня і відновиться після 17:00 15 жовтня.

Для тих, хто щодня користується цією ділянкою дороги, підготували альтернативні варіанти маршруту. Об’їзд можна здійснювати через перехрестя Салтівського шосе та вулиці Михайлика, а також через інші прилеглі вулиці.

Нагадаємо, що раніше у місті також ввели заборону проїзду через ремонт теплових мереж. Зокрема, йдеться про вулицю Літературну та провулок Щедрика. Роботи тут триватимуть до 20:00 15 листопада.

Міська влада пояснила, що реконструкція необхідна для оновлення системи теплопостачання, адже на окремих ділянках мережі зафіксовано пошкодження, які можуть спричинити аварії під час опалювального сезону.

Об’їхати перекриту ділянку на Літературній можна прилеглими вулицями Данилевського, Культури та проспектом Науки.

