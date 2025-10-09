Дефіцит продуктів у Одеській області у 2025 році відчутно вдарив по жителях регіону, ускладнюючи доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Найбільший стрибок цін спостерігається на молочну продукцію. Літр молока нині коштує приблизно 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною пропозицією починається від 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв зазначає, що попри збільшення постачань сировини високий попит на жири та білки утримує ціни на стабільно високому рівні.

Додатково ситуацію ускладнило скорочення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, проте поставки продовжувалися ще кілька тижнів. Зменшення експорту збільшило внутрішню пропозицію, що трохи стабілізувало ринок. Виробники змушені коригувати реалізаційні стратегії через збереження напруженості.

Сезонне падіння надоїв і накопичення запасів додатково підвищили ціни. У серпні середня вартість молока сягала 41,5 грн за літр, а масло подорожчало з 78 грн за 200 г до 102 грн. Продукція органічних та фермерських господарств традиційно коштує на 10–20% більше.

Економіст Олег Пендзін відзначає, що високі тарифи пов’язані зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та ростом витрат на корми і енергоресурси. Він підкреслює: «Менше корів означає менше молока, тому висока ціна збережеться до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе подальше підвищення на 5–7%».

Об’єднання фермерів здатне частково знизити тиск на ринок, але це лише тимчасовий захід. Споживачам радять планувати покупки заздалегідь та користуватися акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Одеській області залишається серйозним викликом, змушуючи людей пристосовуватися до нових ринкових умов і ретельно контролювати витрати на базові товари.

Джерело: Фокус

