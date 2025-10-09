Дефицит продуктов в Одесской области в 2025 году ощутимо ударил по жителям региона, затрудняя доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Наибольший скачок цен наблюдается на молочную продукцию. Литр молока сейчас стоит примерно 39-45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционному предложению начинается от 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев отмечает, что, несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жиры и белки удерживает цены на стабильно высоком уровне.

Дополнительно ситуацию усложнило сокращение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако поставки продолжались еще несколько недель. Уменьшение экспорта увеличило внутреннее предложение, что несколько стабилизировало рынок. Производители вынуждены корректировать реализационные стратегии из-за сохранения напряженности.

Сезонное падение надоев и накопление запасов дополнительно повысили цены. В августе средняя стоимость молока достигала 41,5 грн. за литр, а масло подорожало с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Продукция органических и фермерских хозяйств традиционно стоит на 10–20% больше.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие тарифы связаны с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом расходов на корма и энергоресурсы. Он подчеркивает: «Меньше коров означает меньше молока, поэтому высокая цена сохранится до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно дальнейшее повышение на 5–7%.

Объединение фермеров частично способно снизить давление на рынок, но это лишь временная мера. Потребителям советуют планировать покупки заранее и акционными предложениями. Дефицит продуктов в Одесской области остается серьезным вызовом, заставляя людей адаптироваться к новым рыночным условиям и тщательно контролировать расходы на базовые товары.

Источник: Фокус

