В Харькове будут временно действовать ограничения движения транспорта , которые продлятся в течение трех дней, сообщает Politeka.
Как сообщили в официальном Телеграмм-канале городского совета, причина ограничения движения транспорта в Харькове заключается в проведении ремонтных работ на трамвайном переезде, поэтому водителям следует учесть изменения в маршрутах и планировать поездки заранее.
С 13 по 15 октября в городе будут введены ограничения движения транспорта в Харькове. Речь идет о запрещении проезда через обособленный трамвайный переезд, расположенный на перекрестке Салтовского шоссе и переулке Белостоцкого.
Такое решение было принято в связи с необходимостью ремонта верхнего покрытия трамвайных путей. Курсирование по данному участку будет запрещено с 9:00 13 октября и возобновится после 17:00 15 октября.
Для тех, кто каждый день пользуется этим участком дороги, подготовили альтернативные варианты маршрута. Объезд можно осуществлять через перекресток Салтовского шоссе и улицы Миши, а также через другие близлежащие улицы.
Напомним, что ранее в городе также был введен запрет проезда из-за ремонта тепловых сетей. В частности, речь идет об улице Литературной и переулок Щедрика. Работы здесь продлятся до 20:00 15 ноября.
Городские власти объяснили, что реконструкция необходима для обновления системы теплоснабжения, ведь на отдельных участках сети зафиксированы повреждения, которые могут привести к авариям во время отопительного сезона.
Объехать перекрытый участок на Литературной можно по прилегающим улицам Данилевского, Культуры и проспекту Науки.
