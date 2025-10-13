Киевлян призывают заранее планировать свои маршруты, учитывая ремонтные работы и ограничение движения транспорта в Киеве.

Ограничение движения в Киеве вводится с понедельника из-за продолжающихся работ на столичных дорогах, поэтому стоит знать, где будут неудобства, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в КГГА, ссылаясь на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

В столице временно сменится организация дорожного движения. В период с 13 по 31 октября в Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого, расположенной в Шевченковском районе города.

Как уточнили в ведомстве, дорожные службы приступят к ремонту тротуара на отрезке от дома 52 до перекрестка с улицей Михаила Коцюбинского. Работы будут проводиться в рамках текущего благоустройства и направлены на улучшение состояния пешеходной инфраструктуры в центральной части столицы. Представители корпорации уверяют, что после завершения ремонта тротуар станет более удобным и безопасным для жителей и гостей Киева.

Кроме того, в период с понедельника, 13 октября, по четверг, 16 октября, с 8 часов утра до 18 часов вечера, частичные ограничения движения будут введены и в Голосеевском районе столицы - на улице Юлии Здановской. Из-за неблагоприятных условий проведения работ, запланированных ранее, пришлось перенести, поэтому дорожники выйдут на объект с задержкой в ​​несколько дней.

В указанный период работники коммунального предприятия ШЭУ Голосеевского района будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия на участке между домами 41 и 47. Работы будут включать обновление асфальтного покрытия, выравнивание поверхности дороги и устранение дефектов, которые могли образоваться после летнего сезона.

Представители коммунальной корпорации подчеркивают, что подобные ремонты плановые и необходимые для поддержания надлежащего технического состояния дорожной сети Киева. Они позволяют уменьшить количество аварийно опасных участков, улучшить движение транспорта и создать более комфортные условия для всех участников дорожного движения.

В «Киевавтодоре» извиняются за временные неудобства, связанные с проведением работ, и просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям. Также киевлян призывают заранее планировать свои маршруты, учитывая ремонтные работы, чтобы избежать пробок в центральных районах города.

