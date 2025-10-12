В Днепре планируется перекрыть движение транспорта, однако решение пока находится на рассмотрении городского совета, сообщает Politeka.net.

Документ с решением появился на сайте городского совета.

В городе готовятся к масштабным строительным работам, в связи с которыми планируется перекрытие тротуара на проспекте Науки. По предварительной информации, они должны начаться уже 1 ноября 2025 и продлятся почти десять месяцев — до 28 августа 2026 года.

В этот период пешеходам придется изменить привычные маршруты движения, ведь тротуар в районе дома 44 временно будет недоступен - ведь в Днепре перекроют движение транспорта.

Соответствующий проект решения о перекрытии появился на официальном сайте Днепровского городского совета. Документ предусматривает проведение строительных работ, которые могут быть связаны как с реконструкцией тротуарной части, так и обновлением подземных коммуникаций или обустройством новых инженерных сетей. Точная цель пока не раскрывается, однако известно, что их реализация должна улучшить городскую инфраструктуру.

При проведении работ подрядчики обязаны соблюдать все правила безопасности. В частности, планируется установка упреждающих дорожных знаков, монтаж защитных ограждений, а также обустройство безопасных обходных путей для пешеходов. Кроме того, будут приняты меры по сохранению беспрепятственного движения общественного и частного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

После завершения строительных работ территорию на проспекте Науки обещают привести в должное состояние: восстановить благоустройство, очистить близлежащую зону и при необходимости обновить покрытие тротуара. Это должно обеспечить не только безопасное передвижение пешеходов, но и эстетичный вид улицы.

Стоит отметить, что сам документ пока еще не вступил в силу. Он ожидает подписи городского головы Днепра Бориса Филатова.

