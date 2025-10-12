В Днепре планируется перекрыть движение транспорта, однако решение пока находится на рассмотрении городского совета, сообщает Politeka.net.

Документ с решением появился на сайте городского совета.

В городе готовятся к масштабным строительным работам, в связи с которыми планируется перекрытие тротуара на проспекте Науки. По предварительной информации, они должны начаться уже 1 ноября 2025 и продлятся почти десять месяцев — до 28 августа 2026 года.

В этот период пешеходам придется изменить привычные маршруты движения, ведь тротуар в районе дома 44 временно будет недоступен - ведь в Днепре перекроют движение транспорта.

Соответствующий проект решения о перекрытии появился на официальном сайте Днепровского городского совета. Документ предусматривает проведение строительных работ, которые могут быть связаны как с реконструкцией тротуарной части, так и обновлением подземных коммуникаций или обустройством новых инженерных сетей. Точная цель пока не раскрывается, однако известно, что их реализация должна улучшить городскую инфраструктуру.

пробки, авто и грузовики

При проведении работ подрядчики обязаны соблюдать все правила безопасности. В частности, планируется установка упреждающих дорожных знаков, монтаж защитных ограждений, а также обустройство безопасных обходных путей для пешеходов. Кроме того, будут приняты меры по сохранению беспрепятственного движения общественного и частного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

После завершения строительных работ территорию на проспекте Науки обещают привести в должное состояние: восстановить благоустройство, очистить близлежащую зону и при необходимости обновить покрытие тротуара. Это должно обеспечить не только безопасное передвижение пешеходов, но и эстетичный вид улицы.

Стоит отметить, что сам документ пока еще не вступил в силу. Он ожидает подписи городского головы Днепра Бориса Филатова.

