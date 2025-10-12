График отключения света в неделю с 13 по 19 октября в Полтавской области охватывает несколько населенных пунктов.

График отключения света на неделю с 13 по 19 октября в Полтавской области сообщает о временных перерывах в электроснабжении в Чернухинской территориальной общине Лубенского района, передает Politeka.

На сайте Чернухинского территориального общества указано, что в связи с проведением плановых ремонтных работ в сетях АО «Полтаваоблэнерго» энергоснабжение будет прекращено в определенные даты и часы.

13 октября с 08:00 до 16:30 произойдет отключение в с. Харсики на улицах Гоголя, Гудымовка, Загора, Колхозная, Молодежная, Победы, Петренко, Полковника Харсики, Плена, Сковороды, Спортивная, Шевченко, Школьная, а также в переулках Гоголя и Мирный. Причиной станет выполнение капитального ремонта в соответствии с годовой программой ОСР.

В тот же день в с. Кузнецы, отключение электроснабжения предусмотрено с 08:00 до 16:30 по ул. Столбовой, где будут производиться работы по расчистке трасс ВЛ, не связаны с капитальным ремонтом. Одновременно в пгт Чернухи ремонтные процедуры пройдут по ул. Базарная, Богдана Вязовского, Строителей, Вишневая, Максима Аранчия, Мележика, Мира, Независимости, Перелета, Сковороды, Столбовая, Майская, Центральная, Шевченко и переулках Строителей и Столбовой.

При проведении указанных работ жителям следует учитывать временные перебои электроснабжения на указанных улицах, что обеспечит безопасное выполнение ремонтных мероприятий и стабильное обеспечение сетей.

Итак, график отключения света в неделю с 13 по 19 октября в Полтавской области охватывает с. Харсики, Кузнецы и пгт Чернухи, где проведение плановых работ в сетях АО «Полтаваоблэнерго» предусматривает временные перерывы электроснабжения, направленные на модернизацию и обслуживание оборудования согласно годовой программе ремонтов.

