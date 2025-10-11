Дефицит продуктов во Львовской области заставляет торговцев поднимать цены на морковь, один из самых востребованных овощей среди населения, сообщает Politeka.

Удорожание обусловлено сезонным сокращением предложения этого корнеплода, когда на рынке становится меньше доступных партий.

Такая ситуация характерна для периода межсезонья: ранние и средние сорта почти полностью реализованы, а сбор поздних еще не начался. Это создает временные перебои в поставках и оказывает непосредственное влияние на стоимость овощей. По состоянию на текущую неделю фермеры в основных регионах выращивания предлагают морковь оптовыми партиями по цене от 8 до 15 гривен за килограмм (0,19-0,36 доллара). В среднем это на 24% дороже по сравнению с концом предыдущей недели, демонстрируя тенденцию к формированию нового ценового тренда на внутреннем рынке.

По словам некоторых участников рынка, такой дефицит обусловлен завершением сезона средних сортов, которые уже полностью реализованы большинством хозяйств. Новый урожай поздних сортов еще не поступил на продажу, что создает разрыв в поставках и стимулирует повышение цен. Спрос на морковь остается стабильно высоким как среди оптовых компаний, так и розничных сетей, что влияет на рост стоимости.

Несмотря на последнее подорожание, средняя цена качественной моркови в Украине все еще примерно на 35% ниже, чем в этот период в прошлом году, что свидетельствует о потенциальном дальнейшем росте. Некоторые производители планируют корректировать отпускные цены, если текущий дефицит продуктов во Львовской области сохранится.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: где предлагают зарплату от 50 тысяч.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие возможности она дает.

Как сообщала Politeka, График отключения воды в октябре 2025 года во Львове: кому перекроют снабжение.