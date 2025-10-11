Дефіцит продуктів у Львівській області змушує торговців піднімати ціни на моркву, один із найбільш затребуваних овочів серед населення, повідомляє Politeka.

Подорожчання зумовлене сезонним скороченням пропозиції цього коренеплоду, коли на ринку стає менше доступних партій.

Така ситуація характерна для періоду міжсезоння: ранні та середні сорти майже повністю реалізовані, а збір пізніх ще не почався. Це створює тимчасові перебої у поставках і безпосередньо впливає на вартість овочів. Станом на поточний тиждень фермери в основних регіонах вирощування пропонують моркву гуртовими партіями за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм (0,19–0,36 долара). У середньому це на 24% дорожче порівняно з кінцем попереднього тижня, демонструючи тенденцію до формування нового цінового тренду на внутрішньому ринку.

За словами деяких учасників ринку, такий дефіцит зумовлений завершенням сезону середніх сортів, які вже були повністю реалізовані більшістю господарств. Новий урожай пізніх сортів ще не надійшов на продаж, що створює розрив у поставках і стимулює підвищення цін. Попит на моркву залишається стабільно високим як серед гуртових компаній, так і роздрібних мереж, що додатково впливає на зростання вартості.

Попри останнє подорожчання, середня ціна якісної моркви в Україні все ще приблизно на 35% нижча, ніж у цей період минулого року, що свідчить про потенційне подальше зростання. Деякі виробники вже планують коригувати відпускні ціни, якщо поточний дефіцит продуктів у Львівській області збережеться.

Джерело: EastFruit.

