В период с 13 по 19 октября 2025 года в пределах Одесской области снова придется применять графики отключения света, пишет Politeka.
В пределах Окнянской поселковой территориальной общины в Одесской области в понедельник, 13 октября, графики отключения света будут действовать:
- с 8:00 до 19:00 в поселке Окны (ул. Береговая, Бондаренко, Виноградная, Грушевского, Довженко, Европейская, Звездная, Казацкой Славы, Победы, Соборная, Ягорлицкая, Первая Хуторская, Вторая Хуторская, Космонавтов, Курортная, Херсонская и др.)
- с 8:00 до 15:00 частично в населенных пунктах Демьяновка, Антоновка, Владимировка, Ставрово, Васильевка, Калистратовка, Федоровка, Флора, Ивановка, Волярка.
Также в понедельник без электроэнергии с 00:00 до 06:00 останутся жители с. Крыжановка по улице Марсельской, сообщает Politeka.
Во вторник, 14 числа, с 8 до 19 часов ограничения будут действовать в пределах Стрюковской общины в селах Бирюково и Жуково.
На территории Куяльницкой общ. в Одесской области графики отключения света будут действовать 14 и 15 октября в селах Дибривка, Борщи и Гонората.
А в городе Килия во вторник ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00 на многих улицах, полный список которых можно найти на сайте общины, а по ул. Украинской обесточивание будет длиться дольше всего – с 8:00 13.10 до 19:00 16.10.
