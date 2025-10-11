В течение следующей недели – с 13 по 19 октября 2025 года – ДТЭК будет применять в Одесской области локальные графики отключения света.

В период с 13 по 19 октября 2025 года в пределах Одесской области снова придется применять графики отключения света, пишет Politeka.

В пределах Окнянской поселковой территориальной общины в Одесской области в понедельник, 13 октября, графики отключения света будут действовать:

с 8:00 до 19:00 в поселке Окны (ул. Береговая, Бондаренко, Виноградная, Грушевского, Довженко, Европейская, Звездная, Казацкой Славы, Победы, Соборная, Ягорлицкая, Первая Хуторская, Вторая Хуторская, Космонавтов, Курортная, Херсонская и др.)

с 8:00 до 15:00 частично в населенных пунктах Демьяновка, Антоновка, Владимировка, Ставрово, Васильевка, Калистратовка, Федоровка, Флора, Ивановка, Волярка.

Также в понедельник без электроэнергии с 00:00 до 06:00 останутся жители с. Крыжановка по улице Марсельской, сообщает Politeka.

Во вторник, 14 числа, с 8 до 19 часов ограничения будут действовать в пределах Стрюковской общины в селах Бирюково и Жуково.

На территории Куяльницкой общ. в Одесской области графики отключения света будут действовать 14 и 15 октября в селах Дибривка, Борщи и Гонората.

А в городе Килия во вторник ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00 на многих улицах, полный список которых можно найти на сайте общины, а по ул. Украинской обесточивание будет длиться дольше всего – с 8:00 13.10 до 19:00 16.10.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на тепло.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов: на что больше всего переписали ценники.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения поездов "Укрзализныци".