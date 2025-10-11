Протягом наступного тижня – з 13 по 19 жовтня 2025 року – ДТЕК застосовуватиме в Одеській області локальні графіки відключення світла.

У період із 13 по 19 жовтня 2025 року в межах Одеської області знову доведеться застосовувати графіки відключення світла, пише Politeka.

У межах Окнянської селищної територіальної громади в Одеській області в понеділок, 13 жовтня, графіки відключення світла діятимуть:

з 8:00 до 19:00 у селищі Окни (вул. Берегова, Бондаренка, Виноградна, Грушевського, Довженка, Європейська, Зоряна, Козацької Слави, Перемоги, Соборна, Ягорлицька, Перша Хутірська, Друга Хутірська, Космонавтів, Курортна, Херсонська та ін.);

з 8:00 до 15:00 частково в населених пунктах Демʼянівка, Антонівка, Володимирівка, Ставрове, Василівка, Калістратівка, Федорівка, Флора, Іванівка, Волярка.

Також у понеділок без електроенергії з 00:00 до 06:00 залишаться мешканці с. Крижанівка по вулиці Марсельській, повідомляє Politeka.

У вівторок, 14 числа, з 8 до 19 години обмеження діятимуть у межах Стрюківської громади в селах Бірюкове та Жукове.

На території Куяльницької гр. в Одеській області графіки відключення світла діятимуть 14 та 15 жовтня в селах Дібрівка, Борщі та Гонората.

А в місті Кілія у вівторок обмеження діятимуть із 8:00 до 20:00 на багатьох вулицях, повний список яких можна знайти на сайті громади, а по вул. Українська знеструмлення триватимуть найдовше – із 8:00 13.10 до 19:00 16.10.

