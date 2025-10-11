Дефіцит овочів в Дніпропетровській області цього сезону особливо помітний серед помідорів, що залишаються популярними для салатів та кулінарних страв, повідомляє Politeka.

Вартість тепличної продукції зростає через скорочення обсягів врожаю на спеціалізованих фермах, а обмежена кількість томатів із відкритого ґрунту після завершення сезону додатково ускладнює ринкову ситуацію.

Протягом останнього тижня ціни на тепличні помідори збільшилися близько на 14%. На сьогодні їхня вартість становить 35–55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), залежно від розмірів, якості та партій. Фермери пояснюють підвищення активним попитом від роздрібних і гуртових мереж, які закуповують продукцію для подальшого продажу. Крім того, завершення сезону ґрунтових томатів також впливає на формування цін.

Аналітики зазначають, що, попри підвищення, тепличні томати залишаються відносно доступними для споживачів. Середня ціна наразі на приблизно 30% менша, ніж на початку вересня 2024 року, що трохи зменшує фінансовий тиск і дозволяє планувати закупівлі.

Додатково у регіоні передбачена підтримка літніх громадян: їм надають сертифікати на 440 гривень для використання в мережі АТБ, що дає змогу купувати продукти на власний розсуд.

Отже, дефіцит овочів в Дніпропетровській області створює непросту ринкову ситуацію. Обмежені обсяги врожаю, сезонні фактори та підвищений попит змушують споживачів ретельно планувати покупки, шукати альтернативи та враховувати можливе зростання цін на томати.

До слова, у Дніпропетровській області продукти можна також отримати безкоштовно.

Джерело: EastFruit.

