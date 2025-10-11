Дефіцит хліба в Харківській області є суттєвим фактором ризику для ринку, впливаючи на формування цін та потребуючи оперативних дій від виробників і державних органів.

Дефіцит хліба в Харківській області у сезоні 2025/26 може спричинити підвищення цін через нестачу якісної продовольчої пшениці, необхідної для роботи борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Під час конференції «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський повідомив, що очікуваний урожай зернових в Україні становитиме близько 21 млн тонн. З цього обсягу приблизно 10,3 млн тонн припадає на продовольчу пшеницю, а лише 1,7 млн тонн — зерно першого та другого класів, потрібне для виробництва борошна високої якості, що є критично низьким показником для забезпечення внутрішнього ринку.

За словами експерта, конкуренція між експортерами та переробними підприємствами за обмежені обсяги високоякісного зерна загострюється. Деякі аграрії, маючи можливість зберігати урожай у власних сховищах, не поспішають його реалізовувати, що провокує коливання вартості та створює труднощі для хлібопекарської галузі.

Додаткові проблеми виникають через нестачу житнього зерна. Прогнозований імпорт у сезоні 2025/26 становить близько 9 тис. тонн, тоді як торік цей показник складав 1,6 тис. тонн. Подібна тенденція посилює залежність від зовнішніх ринків і впливає на стабільність цін на хлібопродукти.

Аналітики зазначають, що структура виробництва та обмеженість ресурсів можуть стати ключовими чинниками подальшого подорожчання. Уже зараз дефіцит зерна високої якості визначає умови функціонування підприємств і загрожує продовольчій стабільності регіону.

Отже, дефіцит хліба в Харківській області є суттєвим фактором ризику для ринку, впливаючи на формування цін та потребуючи оперативних дій від виробників і державних органів для забезпечення стабільності продовольства.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: названо головні умови для отримання їжі.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому потрібно подати нову заяву.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: кому доведеться розщедритися через нові суми в платіжках.