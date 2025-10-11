Забезпечують не лише безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, а й зерновим та овочевим насінням.

У Дніпрі внутрішньо переміщені особи та пенсіонери мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності благодійного фонду «Янголи Спасіння», повідомляє Politeka.net.

Інформація про програму доступна на офіційному сайті організації.

Фонд реалізує комплексну програму підтримки завдяки співпраці з численними партнерськими організаціями у різних громадах регіону. Основна мета проєкту — забезпечення базових потреб найбільш вразливих категорій населення та створення умов для самостійного забезпечення життєвих ресурсів.

У межах цієї програми ВПО та пенсіонери у Дніпрі регулярно отримують гуманітарну допомогу у натуральному вигляді, яка включає не лише продуктові набори, а й додаткові ресурси для забезпечення продовольчої безпеки.

Серед наданих засобів:

Продукти харчування, включно зі свіжоспеченим хлібом, який забезпечує щоденну підтримку для родин у складних умовах;

Дитяче харчування, спеціально підібране для потреб малечі, що відповідає принципам збалансованої дієти та сприяє здоровому розвитку дітей;

Зернове та овочеве насіння, яке дозволяє сім’ям самостійно вирощувати врожай та покращувати харчування у довгостроковій перспективі;

Сільськогосподарські інструменти, необхідні для догляду за посівами та організації власного невеликого господарства;

Вода та засоби гігієни, що забезпечують базові санітарні потреби та підтримку здоров’я мешканців.

Окрім цього, фонд приділяє увагу не лише фізичним потребам населення, а й психологічній підтримці, сприяючи адаптації внутрішньо переміщених осіб у нових громадах. Такий підхід дозволяє максимально ефективно використовувати допомогу та забезпечує стабільність життєвих умов навіть у складний період.

