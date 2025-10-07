Обленерго оголосило про нові графіки відключення світла в Харківській області на період із 8 по 10 жовтня 2025 року.

У деяких громадах Харківської області з 8 по 10 жовтня 2025 року діятимуть нові локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, в середу, 8 жовтня, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт в електромережі графіки відключення світла буде застосовано в місті Чугуїв Харківської області – з 8:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці будинків за адресами вул. Гвардійська, 31-51.

У межах Близнюківської територіальної громади в середу діятиме три хвилі планових знеструмлень у селищі Близнюки:

з 8:00 до 13:00 – вул. Захисників, України, Ярослава Мудрого, Райдужна, Миру, Сонячна, Соборна, провулок Сонячний;

з 8:00 до 17:00 – вулиця Шевченка;

з 12:00 до 17:00 – Бузкова, Дружби, Ювілейна, Краєвидна, Тиха, Садова, Механізаторів.

Крім того, о 12:00-17:00 обмеження також діятимуть у с. Батюшки, пише Politeka.

А в четвер і пʼятницю графіки відключення світла будуть застосовувати приблизно з 9:00 до 17:00 на території Люботинської міської громади в Харківській області в місті Люботин:

9 жовтня – вул. Шевченка, Тарасівська, пров. Оранжерейний, Пшеничний, Тарасівський;

10 – Соняшникова, Всеволода Нестайка, Романа Лисенка, Березова, Весняна, Каштанова, Миру, Травневий, пров. Весняний, Соняшниковий, в-д Осінній.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про подорожчання продуктів: чого очікувати восени 2025 року.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на електроенергію: кого торкнулися зміни.

Крім того, Politeka розповідала про грошову допомогу для пенсіонерів : хто може претендувати на виплати, перелік категорій.