Робота для пенсіонерів у Кривому Розі не втрачає актуальності серед тих, хто хоче залишатися активним навіть після виходу на заслужений відпочинок.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі дозволяє поєднувати комфортні умови, гнучкий графік та стабільну зарплату, при цьому залишаючись соціально активним і корисним, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій на платформі work.ua, що найбільше цікавлять старше покоління, робота для пенсіонерів у Кривому Розі включає вакансії у сфері торгівлі та обслуговування, де потрібні уважність, комунікабельність і бажання навчатись.

Однією з актуальних пропозицій є посада регіонального продавця-консультанта мобільних телефонів у мережі ОТАК СМАРТШОП. Середня заробітна плата після стажування коливається від 55 000 до 70 000 гривень на місяць.

Виплати здійснюються двічі на місяць, а під час стажування працівник отримує 500 грн щодня. Додатково передбачена премія за успішне завершення навчання: 10 000 гривень для тих, хто вже має досвід у продажах техніки та 6 000 гривень для новачків, які готові швидко навчатися.

Компанія пропонує комфортні умови праці, зокрема повну компенсацію проїзду та житла, що може бути в квартирі або готелі. Працівник самостійно обирає вихідні дні, а такоє гарантується юридична підтримка.

Ще одна пропозиція для пенсіонерів – робота майстром з виготовлення ключів у OS.9 в Кривому Розі. Ця вакансія передбачає навчання з нуля протягом 10 днів за рахунок роботодавця, що зручно для тих, хто не має досвіду.

Заробітна плата стабільна - від 20 до 25 тисяч, а графік 4/2 з 9:00 до 20:00 включає годину перерви. Крім того, 80% керівників компанії розпочинали свій шлях саме з цієї посади.

