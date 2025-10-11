Місцеві жителі можуть зіштовхнутися з обмеженнями руху транспорту в багатьох районах Києва, тож розповідаємо про це детальніше.

Тривалі обмеження руху транспорту в Києві запроваджують на одному з проспектів через проведення ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Київської міськради з посиланням на КК «Київавтодор», обмеження руху транспорту в Києві діятимуть на ділянці Голосіївського проспекту до 30 листопада.

Перекриття запроваджено на крайній правій смузі в напрямку міста. Роботи проводять через необхідність відновлення тротуару між Голосіївською площею та вулицею Виставковою.

Ремонт триватиме кілька тижнів, тому водіям радять враховувати зміни під час щоденних поїздок, щоб уникнути небажаних незручностей.

Крім цієї ділянки, обмеження руху транспорту в Києві діють ще на кількох ділянках доріг. До серпня 2026 року частково перекрили прохзд шляхопроводом на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною. Там триває капітальний ремонт споруди біля станції метро Осокорки.

Також до 20 грудня проводитимуть протиаварійні роботи на трамвайному шляхопроводі через проспект Романа Шухевича, де виявили пошкодження несних конструкцій.

Пересування Південним мостом через Дніпро також частково перекрито до 1 грудня. Там оновлюють мостове покриття у напрямку з лівого на правий берег. Дорожники працюють на першій та частині другої смуг. Водіїв просять дотримуватися бути обережними.

Представники дорожніх служб закликають містян поставитися до тимчасових змін із розумінням. Ремонт триватиме до зазначених термінів, а після його завершення міська інфраструктура стане зручнішою для всіх.

