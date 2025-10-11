Безкоштовне житло для ВПО в Київській області наразі надається завдяки зусиллям держави та міжнародних партнерів.

Українці, які шукають безкоштовне житло для ВПО в Київській області або потребують поліпшення умов проживання, можуть скористатися кількома державними програмами, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області передбачено низкою соціальних ініціатив, спрямованих на підтримку найуразливіших категорій громадян.

Серед тих, хто має право подати заявку, військовослужбовці, люди з інвалідністю, сироти, родини загиблих військових та громадяни, чиї домівки були зруйновані.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається у межах кількох державних і місцевих програм, які фінансуються як з бюджету, так і за допомогою міжнародних партнерів.

Отримання нерухомості відбувається відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення. Цей механізм передбачає формування черги та обов’язковий збір документів, тому процес може бути тривалим.

Для переселенців держава пропонує дім у спокійніших регіонах.Таке помешкання може надаватися як за рахунок гуманітарної допомоги, так і завдяки будівництву нових об’єктів.

Часто переселенці отримують службові квартири для тимчасового проживання. Перевага надається родинам із дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Серед найпопулярніших програм варто виділити "єВідновлення" та "єОселя". "єВідновлення", до прикладу, дає змогу отримати компенсацію у вигляді сертифіката на новий дім або коштів на відбудову зруйнованого.

"єОселя" орієнтована на військових, педагогів, медиків і науковців. Вона пропонує іпотеку під 3% для визначених категорій і під 7% для решти громадян.

