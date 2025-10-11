Робота для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює охорону, догляд за тваринами та доставку, дозволяючи залишатися активними, отримувати стабільний дохід .

Робота для пенсіонерів у Миколаївській області пропонує декілька актуальних вакансій із офіційним оформленням та стабільною оплатою праці, повідомляє Politeka.

Перелік відкритих посад можна знайти на платформі work.ua, де розміщені деталі щодо обов’язків, умов праці та рівня заробітної плати.

Охоронне підприємство «Віп-Охорона» шукає охоронців для роботи на подобовій основі. Заробітна плата становить 5 000–5 500 грн із гарантованими вчасними виплатами. Обов’язки передбачають охорону приміщень, контроль збереження майна та забезпечення порядку. Основні вимоги: порядність, відсутність судимостей, без шкідливих звичок, бажано мати досвід роботи в сфері охорони. Робота організована у половину доби. Вакансія розрахована на людей старшого віку та осіб з інвалідністю, умови нескладні та доступні.

Неурядова організація Apopo пропонує посаду Kennel Assistant у Миколаєві. Заробіток становить 27 000 грн на місяць до податків. Основні обов’язки включають годування собак, вигул, грумінг, контроль здоров’я, прибирання та дезінфекцію розплідників, забезпечення фізичної активності тварин та дотримання дієт. Перевага надається кандидатам із досвідом роботи з тваринами. Вакансія відкрита для чоловіків, жінок, пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями.

Сервіс доставки Glovo запрошує кур’єрів у Миколаєві для роботи пішки, на велосипеді, мотоциклі чи автомобілі. Місячний дохід може досягати 40 000 грн із виплатами щодня або щотижня. Кур’єри формують власний графік, компанія надає страхування під час роботи. Для старту необхідно зареєструватися онлайн, мати паспорт, а для автомобільного маршруту — водійські права та техпаспорт. Пропозиція доступна студентам, пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Отже, робота для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює охорону, догляд за тваринами та доставку, дозволяючи залишатися активними, отримувати стабільний дохід і працювати в комфортних умовах із вибором зручного графіка та виду діяльності відповідно до власних можливостей.

