Надмірні опади восени та тривала літня посуха серйозно вплинули на формування врожаю соняшнику, що створює ризики дефіциту цієї стратегічної культури у Харківській області, повідомляє Politeka.

Кліматичні коливання останніх місяців уже призвели до помітних змін на ринку: аграрії фіксують зростання цін на насіння соняшнику та соняшникову олію, а аналітики говорять про найнижчий рівень урожайності за останні десять років.

За словами фахівців, цьогорічна посівна кампанія та збір врожаю проходять у надзвичайно складних погодних умовах. Після тривалого періоду літньої спеки, коли більшість регіонів країни залишалася без опадів, вересень і жовтень принесли рясні дощі. Така зміна погодних умов спричинила перезволоження ґрунтів, затримки зі збиранням та суттєве погіршення якості насіння. У результаті аграрії очікують один із найменших врожаїв соняшнику за останнє десятиріччя.

Згідно з оновленими прогнозами аналітиків, у сезоні 2025–2026 років обсяги збирання соняшнику скоротяться до 11,4 мільйона тонн проти раніше очікуваних 12 мільйонів. Така корекція пов’язана не лише зі зниженням урожайності у ключових сільськогосподарських регіонах, а й із затримками під час збирання через несприятливу погоду.

Керівниця аналітичної компанії ASAP Agri Христина Серебрякова наголошує, що найбільших втрат зазнали південні та східні області, які традиційно забезпечують левову частку валового збору насіння. За її словами, у цих регіонах урожайність коливається від 0,5 до 1,6 тонни з гектара, що є критично низьким рівнем. Водночас у центральних і північних областях ситуація виглядає дещо стабільніше, однак затяжні дощі наприкінці вересня та в жовтні можуть призвести до додаткових втрат і подальшого погіршення якості врожаю.

За офіційними даними Міністерства аграрної політики, станом на 2 жовтня аграрії обробили близько 59 відсотків посівних площ, що становить приблизно 3,02 мільйона гектарів. На цю дату вже намолочено 5,54 мільйона тонн соняшнику. Середня врожайність становить 1,83 тонни з гектара, що помітно поступається минулорічним показникам, коли вона перевищувала 2 тонни.

Особливо складна ситуація спостерігається у західних регіонах країни, де через надлишок вологи фіксується підвищене кислотне число насіння — у межах 4–8 відсотків. Це суттєво впливає на якість сировини для переробки. Саме тому переробні підприємства намагаються якомога швидше викупити вже зібрані партії врожаю, аби запобігти подальшому псуванню зерна та нестачі якісної продукції на ринку.

Ринок миттєво реагує на ці виклики: лише за останній тиждень ціни на соняшник зросли на 500–1000 гривень за тонну. Наразі вартість насіння становить у середньому від 27 500 до 28 000 гривень за тонну при олійності близько 50 відсотків. Це призводить до підвищення собівартості виробництва соняшникової олії, ціни на яку вже почали зростати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Аналітики прогнозують, що тенденція до зростання цін може зберегтися впродовж найближчих місяців. У ситуації, коли пропозиція якісного зерна обмежена, переробники змушені конкурувати за доступну сировину. У результаті це може спричинити дефіцит соняшнику та продуктів його переробки, зокрема в Харківській області, яка традиційно є одним із центрів виробництва олії в Україні.

Джерело: ASAP Agri.

