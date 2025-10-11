Подорожчання проїзду в Хмельницькій області затверджене відповідно до чинних норм і доведене до відома громадян.

Подорожчання проїзду в Хмельницькій області зафіксували на автобусному маршруті «Ярмолинці – ст. Ярмолинці», повідомляє Politeka.

Таку інформацію оприлюднили в Ярмолинецькій селищній раді.

Виконавчий комітет ухвалив рішення про встановлення нового тарифу — 15 гривень за одну поїздку. Підставою стали звернення перевізника Корицького В.І. і результати громадських слухань, проведених серед мешканців територіальної громади.

Відповідні зміни запроваджено з метою врегулювання вартості перевезень та забезпечення належного технічного стану автобусів. Документ підготовлено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт» і методики, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку №1175 від 17 листопада 2009 року.

Керуюча справами виконавчого комітету Юлія Стахова забезпечила оприлюднення рішення на офіційному сайті ради та в друкованому виданні «Вперед». Новий тариф почав діяти після публікації, а попереднє рішення від 29 червня 2022 року №11 втратило свою чинність.

Контроль за виконанням покладено на заступника голови Дмитра Головка, який відповідає за роботу виконавчих підрозділів. Відтак оновлена ціна перевезення офіційно введена в дію, а зміни щодо маршруту розміщуються відкрито на ресурсах громади.

Отже, подорожчання проїзду в Хмельницькій області на напрямку «Ярмолинці – ст. Ярмолинці» затверджене відповідно до чинних норм і доведене до відома громадян, що гарантує прозорість рішень і контроль за їх виконанням.

