Підвищення тарифів на воду в Одеській області оголосило комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал», повідомляє Politeka.

Відомості розміщені на офіційному ресурсі міської громади, де детально пояснено причини зміни вартості послуг для споживачів.

Раніше ціни затвердили рішенням міської ради № 554 від 30 грудня 2024 року, що набуло чинності 1 лютого 2025 року. Тоді централізоване водопостачання коштувало 45,60 грн/м³ з ПДВ, а водовідведення — 43,40 грн/м³ з ПДВ. Аналіз господарської діяльності засвідчив, що чинні тарифи покривали лише 89 % витрат на водопостачання та 84 % — на каналізаційні послуги. Це спричинило необхідність перегляду для забезпечення фінансової стабільності системи.

Під час розрахунків нових ставок враховано збільшення вартості електроенергії, підвищення заробітної плати, подорожчання матеріалів і послуг сторонніх виконавців. Після коригування споживачі сплачуватимуть 46,60 грн/м³ з ПДВ за водопостачання і 50,53 грн/м³ з ПДВ за водовідведення. Це дає змогу підтримувати безперебійну роботу інженерних мереж і забезпечити економічну стійкість комунального підприємства.

Мешканці можуть надсилати зауваження чи пропозиції письмово до КП «Білгород-Дністровськводоканал» — поштою на адресу 67701, м. Білгород-Дністровський, пров. Водопровідний, 1, або електронною поштою на vodokanal-bd@ukr.net із позначкою «зауваження і пропозиції до тарифів». Такий формат забезпечує відкритість процесу та сприяє громадському контролю.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області спрямоване на стабільне функціонування систем водопостачання, ефективну роботу підприємства та надійне забезпечення мешканців послугами у 2026 році.

