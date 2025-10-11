Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі стало одним із головних питань для тих, хто залишив свої домівки через війну.

Держава, волонтери та місцева влада об’єднали зусилля, щоб допомогти для ВПО знайти безкоштовне житло у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Як інформують у Міністерстві розвитку громад та територій, безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі можна знайти завдяки кільком перевіреним платформам та програмам.

Прихисток надають як приватні громадяни, так і комунальні чи державні заклади. У місті діють ініціативи, що допомагають людям швидко знайти вільні місця для проживання, а також отримати консультацію щодо оформлення документів.

Одним із найзручніших способів пошуку є сайт «Прихисток». Це державний онлайн-сервіс, де можна знайти варіанти дому у будь-якому регіоні країни.

Щоб скористатися ним, потрібно зайти на сайт, обрати Україну, потім конкретний регіон, зазначити кількість людей і переглянути запропоновані варіанти. Якщо помешкання підходить, переселенець може одразу зв’язатися з власником і домовитися про заселення.

Крім того, у Дніпрі активно працюють волонтерські ресурси, серед яких є платформа «Допомагай». Там діє подібний принцип, але пошук безкоштовного житла для ВПО організовано через базу волонтерських оголошень.

Окрім цього, обласна військова адміністрація та органи самоврядування розміщують переселенців у місцях компактного проживання, де створено базові умови для життя.

Щоб отримати місце, достатньо звернутися до гуманітарного штабу після прибуття або зателефонувати на гарячу лінію. Також можна повідомити про потребу під час евакуації, щоб одразу бути направленим до доступного прихистку.

