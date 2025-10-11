Право на сьому грошову допомогу для ВПО у Харківській області діє лише для частини переселенців.

З'явилась нова грошова допомога для ВПО у Харківській області та інших регіонах України, проте варто знати всі нюанси її отримання, пише Politeka.

Ця можливість надається після завершення шести місяців регулярного отримання допомоги, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20 березня 2022 року.

Так, внутрішньо переміщені особи, які вимушено покинули свої домівки через війну та одночасно здійснюють трудову діяльність або ведуть власний бізнес на території України, мають право на отримання додаткової, так званої сьомої виплати допомоги на проживання. Ця

Право на сьому грошову допомогу для ВПО у Харківській області діє лише для тих переселенців, які протягом періоду отримання допомоги підтвердили свою зайнятість або здійснення підприємницької діяльності.

Підтвердити факт трудової або підприємницької діяльності можна за допомогою одного з наступних документів:

Відомості з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, які містять електронну інформацію про сплату внесків;

Довідка з місця роботи, що підтверджує сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

Копія податкової декларації платника єдиного податку, затверджена Державною податковою службою України.

Варто зауважити, що надані документи не є безпосередньою умовою для автоматичного отримання виплати, вони слугують для перевірки права на нарахування допомоги та підтвердження факту зайнятості або підприємницької діяльності.

Додаткова грошова допомога для ВПО у Харківській області на проживання здійснюється в останньому місяці шестимісячного періоду після підтвердження факту працевлаштування або ведення бізнесу. Це дозволяє продовжити соціальну підтримку працюючих внутрішньо переміщених осіб без будь-яких перерв, забезпечуючи фінансову стабільність для тих, хто одночасно адаптується до нового місця проживання та підтримує власну економічну активність.

