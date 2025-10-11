Подорожчання продуктів у Сумській області змушує місцевих мешканців платити більше за звичні товари.

У жовтні спостерігається стійке подорожчання продуктів у Сумській області, яке торкнулося базових овочів, зелені та сезонних фруктів, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Сумській області, перш за все, торкнулося гарбуза. Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев пояснив, що зараз куьтура переходить із кормового сегмента в комерційний, що створює нові виклики для агробізнесу.

Тепер на ринок надходять спеціальні сорти для кулінарного використання, і попит на них зростає. Це одразу позначається на ціні, оскільки внутрішнє споживання збільшує потребу у споживчому гарбузі.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Сумській області також стосується овочів та зелені. Покупці помічають, що цінники змінюються майже щодня.

За останній тиждень огірки та помідори стали коштувати помітно більше. Кілограм огірків сьогодні продають по 65 гривень, що на 20 більше порівняно з початком тижня. Одескі - піднялися на 15 і коштують вже 55 за кг.

Зелена цибуля додала 20 грн і тепер її ціна сягає 200. Помідори всіх видів також пішли вгору. Рожеві томати - на 7 грн і коштують 55, а червоні та жовті - на 5 і продаються по 30 та 60 відповідно.

Окрім цього, баклажани підскозили на 2 гривні і тепер за них доводиться віддавати 42, а цвітна капуста вже продається по 50 (на 7 більше, ніж раніше). Кілограм кропу з початку тижня піднявся з 100 до 130, а рукола додала відразу 50 і коштує тепер 300.

Такі коливання створюють складнощі для покупців, які змушені ретельно планувати свої витрати, навіть якщо збираються купувати базові товари.

