Повышение тарифов на воду в Волынской области объясняют экономическими факторами и необходимостью стабильного функционирования предприятия.

Повышение тарифов на воду в Волынской области объявило коммунальное предприятие «Нововолынскводоканал» НМР, передает Politeka.

Сведения об этом размещены на официальном сайте учреждения. 19 августа 2025 г. предприятие подало официальное заявление и расчеты для пересмотра действующих цен в соответствии с требованиями пункта 8 «Порядка формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод».

Процедура проведена в соответствии с приказом Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ № 130 от 5 июня 2018 года, чтобы проинформировать потребителей об экономических основаниях для изменения тарифной политики.

В настоящее время применяются тарифы, утвержденные решением исполкома № 672 от 28 декабря 2023 и продленные на 2025 год документом № 2 от 2 января: централизованное водоснабжение стоит 33,97 грн/м³ с НДС, а водоотвод — 28,99 грн/м³ с НДС. Повышение обусловлено ростом прожиточного минимума до 3028 грн и увеличением минимальной зарплаты, что повысило расходы на оплату труда на 25,3%.

Кроме того, повлияло подорожание электроэнергии на 38,7% — с 5,87053 до 8,14231 грн/кВт·ч без НДС. Также курс доллара США вырос с 36,5686 до 41,3401 грн. Экологический налог увеличился на 11,1%, а ресурсные платежи – на 22%. При этом потребление воды и отвод стоков сократилось на 4,6% и 10,5% соответственно.

Чтобы обеспечить стабильную деятельность и реализовать проект «Развитие городской инфраструктуры-2», установлены новые расценки: общая стоимость будет составлять 79,48 грн/м³ (+16,52 грн или 26,2 %), в том числе водоснабжение – 40,22 грн/м³ (+6,25), водоотвод – 0,37.

Повышение тарифов на воду в Волынской области объясняют экономическими факторами и необходимостью стабильного функционирования предприятия.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право