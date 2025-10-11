Повышение тарифов на отопление в Днепре гарантирует экономически обоснованную цену, бесперебойную работу теплосетей и надежную поставку тепловой энергии.

С 1 октября 2025 г. в Днепре произошло повышение тарифов на отопление, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета рассмотрел предложения ДТЭК Приднепровской ТЭС, касающиеся и населения, и бюджетных организаций. Окончательное решение вступает в силу после подписи городского головы.

По данным АО «ДТЭК Днепроэнерго», новый тариф для жителей составит 1362,37 грн за 1 Гкал по НДС, что на 5,4% больше предыдущей суммы 1292,35 грн. Бюджетные учреждения будут платить 1365,62 грн за 1 Гкал (было 1295,62), а другие потребители – 1363,69 грн (ранее 1293,68). С начала войны цены на тепло выросли более чем на 60%, что обусловило необходимость корректировки тарифов для поддержания стабильных поставок.

Особый случай касается ЖСК №78 «Горняк 2» на Лабораторной, 46. Здесь тариф без НДС остался на уровне 2121,99 грн за 1 Гкал. Этот потребитель единственный пользуется старой ценой с начала боевых действий.

Кроме того, городской совет ранее определил тарифы для абонентов КП «Теплоэнерго», Укрзализныци, УДУНТ и частных компаний, в частности, ООО «Теплогазсервис», ООО «Днепрогаз Теплоинвест» и ООО «Титан Теплоэнерго». Расчеты учитывают затраты на производство, транспортировку и подачу тепла в соответствии с законодательством Украины.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Днепре гарантирует экономически обоснованную цену, бесперебойную работу теплосетей и надежную поставку тепловой энергии для всех категорий потребителей в сезоне 2025/2026 года.

Внедренные изменения обеспечивают предполагаемые затраты для потребителей и стабильную работу теплоснабжающих предприятий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.