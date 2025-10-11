Начало отопительного сезона 2025 года в Виннице состоится после завершения всех подготовительных работ.

Начало отопительного сезона 2025 года в Виннице традиционно планируется на 15 октября, однако точная дата может изменяться в зависимости от погодных условий, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета определяет старт подачи тепла, когда среднесуточная температура держится на уровне 8 °C или ниже в течение трех суток. Сначала тепло поступает в детсады, школы, больницы и учреждения культуры, после чего – в многоквартирные дома на основе заявок руководителей учреждений. В прошлом году подачу отопления в социальные учреждения начали 14 октября, а в жилые объекты – 21 октября.

Отопительный сезон 2025 года Винница обеспечивают КП «Винницагортеплоэнерго» и КП «Винницаоблтеплоэнерго». Предприятия производят подготовку котельных, тепловых пунктов и сетей. В этом году «Винницагортеплоэнерго» реконструировало 23 участка теплосетей и горячего водоснабжения общей протяженностью 3,9 км двухтрубной прокладки. Старт подачи тепла производится после заполнения системы теплоносителем. Работы начали 1 сентября, и к 1 октября все 1210 многоэтажек, обслуживаемых КП ВМР, должны быть готовы.

Исполнительный комитет 2 октября 2025 г. утвердил решение «О начале отопительного периода 2025–2026 годов для бюджетных учреждений и организаций общества». Подача тепла в заведения будет происходить по письменным заявкам руководителей, а решение о многоквартирных домах будет принято отдельно.

Исторически отопление в Виннице стартовало в разные даты: 2015 – 10 октября, 2016 – 19 октября, 2017 – 4 октября для заведений и 12 октября для домов, 2018 – 15 октября, 2019 – 15 октября, 2020 – 19 октября, 2021 24 октября для многоэтажек, 2023 – 16 октября, 2024 – 21 октября. Точную дату включения отопления в 2025 определит исполком городского совета.

Начало отопительного сезона 2025 г. в Виннице состоится после завершения всех подготовительных работ, заполнения систем теплоносителем и обеспечения готовности социальных и жилых объектов, что гарантирует комфортные условия для населения.

