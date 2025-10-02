Новий графік руху транспорту у Вінниці спрямований на покращення обслуговування пасажирів та підвищення ефективності міських автобусних перевезень.

У Вінниці представили новий графік руху транспорту для двох автобусних маршрутів, який вже розміщено на зупинках міського громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницька транспортна компанія.

Оновлення стосується маршрутів №21 та №24, де внесено зміни у розклад відправлень.

За повідомленням Вінницької транспортної компанії від 2 жовтня, у місті діє тестовий режим автобусних маршрутів за скороченими схемами. Це дозволяє підвищити частоту руху транспорту та забезпечити більш зручні пересадки для пасажирів у години пікового попиту. Пасажиропотоки та відгуки громадян стали основою для внесення коригувань у графік.

З 1 жовтня автобуси на маршрутах №21 та №24 відправлятимуться більш рівномірно від кінцевих зупинок «Педколедж» та «вул. Бучми (ліс)». Таке регулювання спрямоване на оптимізацію руху транспорту та скорочення інтервалів між рейсами у пікові години.

Тестовий режим роботи діє також на маршрутах №19 та №22, разом із №21 та №24. Після завершення цього експерименту планується затвердити постійний розклад з урахуванням отриманих результатів і відгуків містян. Таким чином, новий графік руху транспорту у Вінниці спрямований на покращення обслуговування пасажирів та підвищення ефективності міських автобусних перевезень.

До слова, у Вінниці вже вводили новий розклад і для інших маршрутів. Зокрема, для №19 — Вінницькі Хутори до Музею М. М. Коцюбинського, №21 — Педколедж до Лікарні ім. Пирогова, №22 — Мікрорайон Академічний до Князів Коріатовичів, а також №24 — Бучми (ліс) до Музею М. М. Коцюбинського.

