У Вінниці стартує новий графік руху транспорту у тестовому режимі, який передбачає запуск скорочених маршрутів автобусів для більш ефективного обслуговування пасажирів, передає Politeka.

Починаючи з 22 вересня, КП «Вінницька транспортна компанія» випробовує тимчасові рейси, що дозволять частіше здійснювати перевезення і забезпечити зручніші поїздки містянам. Нові маршрути з’єднуватимуть житлові райони з ключовими об’єктами міста та станціями пересадки на інший транспорт, включно з трамваями, що підвищить загальну мобільність і скоротить час очікування.

У рамках тестового режиму працюють маршрути №19 — Вінницькі Хутори до Музею М. М. Коцюбинського, №21 — Педколедж до Лікарні ім. Пирогова, №22 — Мікрорайон Академічний до Князів Коріатовичів, а також №24 — Бучми (ліс) до Музею М. М. Коцюбинського. Кожен з цих скорочених рейсів забезпечує сполучення важливих об’єктів і полегшує пересування містом, зокрема для тих, хто користується громадським транспортом щодня.

Поки що зміни носять тимчасовий характер, і остаточний розклад сформують після завершення тестового періоду з урахуванням усіх зауважень і пропозицій, що надходитимуть від мешканців. Новий графік руху транспорту у Вінниці покликаний підвищити якість перевезень і забезпечити ефективне використання наявного транспортного ресурсу, адаптуючи маршрути до потреб населення та створюючи комфортні умови пересування по місту.

Отже, експериментальні скорочені рейси стануть основою для подальшого формування постійного розкладу, який забезпечить регулярність руху, зручність для пасажирів і більш раціональний розподіл транспортних засобів у місті.

