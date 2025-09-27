В Виннице стартует новый график движения транспорта в тестовом режиме, предусматривающий запуск сокращенных автобусных маршрутов для более эффективного обслуживания пассажиров, передает Politeka.

Начиная с 22 сентября, КП «Винницкая транспортная компания» испытывает временные рейсы, позволяющие чаще совершать перевозку и обеспечить более удобные поездки горожанам. Новые маршруты будут соединять жилые районы с ключевыми объектами города и станциями пересадки на другой транспорт, включая трамваи, что повысит общую мобильность и сократит время ожидания.

В рамках тестового режима работают маршруты №19 — Винницкие Хутора в Музей Н. Н. Коцюбинского, №21 — Педколледж в Больницу им. Пирогова, №22 - Микрорайон Академический к Князям Кориатовичей, а также №24 - Бучмы (лес) в Музей М. М. Коцюбинского. Каждый из этих сокращенных рейсов обеспечивает сообщение важных объектов и облегчает передвижение по городу, в том числе для тех, кто пользуется общественным транспортом каждый день.

Пока изменения носят временный характер, и окончательное расписание сформируют после завершения тестового периода с учетом всех замечаний и предложений, поступающих от жителей. Новый график движения транспорта в Виннице призван повысить качество перевозок и обеспечить эффективное использование транспортного ресурса, адаптируя маршруты к потребностям населения и создавая комфортные условия передвижения по городу.

Следовательно, экспериментальные сокращенные рейсы станут основой для дальнейшего формирования постоянного расписания, обеспечивающего регулярность движения, удобство для пассажиров и более рациональное распределение транспортных средств в городе.

