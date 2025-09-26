Просимо водіїв врахувати обмеження руху транспорту у Вінниці та заздалегідь планувати поїздки на час проведення ярмарку.

У Вінниці з 15:00 26 вересня до 20:00 28 вересня будуть діяти обмеження руху транспорту через проведення регіонального сільськогосподарського ярмарку, повідомляє Politeka.

Про це офіційно повідомляє Вінницька міська рада, зазначаючи, що тимчасові заходи запроваджені задля безпеки учасників і відвідувачів ярмарку.

Рух на вулиці Миколи Ващука буде перекритий в обох напрямках на ділянці від вулиці Келецької до перехрестя з вулицею Василя Порика.

Осінній регіональний сільськогосподарський ярмарок відбудеться 27–28 вересня, і під час його проведення на ярмарковій території працюватимуть торгові ятки з місцевою продукцією. Відвідувачі зможуть придбати свіжі овочі та фрукти, мед, а також крафтові м’ясні та молочні вироби. Забезпечення порядку та безпеки на ділянці перекриття покладається на КП «СМЕД ОДР», яке встановить дорожні знаки та контролюватиме рух пішоходів і транспортних засобів у зоні проведення заходу.

Департамент транспорту та міської мобільності міської ради радить водіям заздалегідь планувати маршрути і користуватися об’їзними шляхами вулицями Василя Порика, Політехнічною та Келецькою. Тимчасове перекриття дозволить організувати комфортне пересування відвідувачів та безпечне функціонування торгових точок. Отже, усі охочі зможуть відвідати ярмарок без ризику для руху транспорту, а водії уникнуть непередбачених заторів і незручностей, пов’язаних із заходом.

Просимо водіїв врахувати обмеження руху транспорту у Вінниці та заздалегідь планувати поїздки на час проведення ярмарку.

