В Виннице с 15:00 26 сентября до 20:00 28 сентября будут действовать ограничения движения транспорта из-за проведения региональной сельскохозяйственной ярмарки, сообщает Politeka.

Об этом официально сообщает Винницкий городской совет, отмечая, что временные мероприятия введены в целях безопасности участников и посетителей ярмарки.

Движение на улице Николая Ващука будет перекрыто в обоих направлениях на участке от улицы Келецкой до перекрестка с улицей Василия Порика.

Осенняя региональная сельскохозяйственная ярмарка состоится 27–28 сентября, и во время ее проведения на ярмарочной территории будут работать торговые лотки с местной продукцией. Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мед, крафтовые мясные и молочные изделия. Обеспечение порядка и безопасности на участке перекрытия возлагается на КП СМЭД ОДР, которое установит дорожные знаки и будет контролировать движение пешеходов и транспортных средств в зоне проведения мероприятия.

Департамент транспорта и городской мобильности городского совета советует водителям заранее планировать маршруты и пользоваться объездными путями по улицам Василия Порика, Политехнической и Келецкой. Временное перекрытие позволит организовать комфортное передвижение посетителей и безопасное функционирование торговых точек. Следовательно, все желающие смогут посетить ярмарку без риска для движения транспорта, а водители избегут непредвиденных пробок и неудобств, связанных с мероприятием.

Просим водителей учесть ограничение движения транспорта в Виннице и заранее планировать поездки на время проведения ярмарки.

