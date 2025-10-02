Новый график движения транспорта в Виннице направлен на улучшение обслуживания пассажиров и на повышение эффективности городских автобусных перевозок.

В Виннице представили новый график движения транспорта для двух автобусных маршрутов, который уже размещен на остановках городского общественного транспорта, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Винницкая транспортная компания.

Обновление касается маршрутов №21 и №24, где внесены изменения в расписание отправлений.

По сообщению Винницкой транспортной компании от 2 октября, в городе действует тестовый режим автобусных маршрутов по сокращенным схемам. Это позволяет повысить частоту движения транспорта и обеспечить более удобные пересадки для пассажиров в часы пикового спроса. Пассажиропотоки и отзывы граждан стали основанием для внесения корректировок в график.

С 1 октября автобусы по маршрутам №21 и №24 будут отправляться более равномерно от конечных остановок «Педколледж» и «ул. Бучмы (лес)». Такое регулирование направлено на оптимизацию движения транспорта и сокращение интервалов между рейсами в пиковые часы.

Тестовый режим работы действует также на маршрутах №19 и №22 вместе с №21 и №24. После завершения этого эксперимента планируется утвердить постоянное расписание с учетом полученных результатов и отзывов горожан. Таким образом новый график движения транспорта в Виннице направлен на улучшение обслуживания пассажиров и повышение эффективности городских автобусных перевозок.

К слову, в Виннице уже вводили новое расписание и для других маршрутов. В частности, для №19 - Винницкие Хутора в Музей М. М. Коцюбинского, №21 - Педколледж в Больницу им. Пирогова, №22 - Микрорайон Академический к Князям Кориатовичей, а также №24 - Бучмы (лес) в Музей М. М. Коцюбинского.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.