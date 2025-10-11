Подорожание проезда в Житомире стало частью тарифной реформы, направленной на стабильность финансирования и обеспечение экономической работы городского транспорта.

Подорожание проезда в Житомире официально было введено с 20 сентября, сообщает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет городского совета после анализа расчетов рабочей группы по развитию транспорта, в которую входили КП "Трамвайно-троллейбусное управление" и частные перевозчики.

Корректировку тарифов объяснили увеличением затрат на электроэнергию, горючее, смазочные материалы, страхование и техническое обслуживание транспорта. По официальным данным, в августе общественным сообщением воспользовались более 850 тысяч пассажиров, из них около 120 тысяч - льготники, которые ездили бесплатно. Поэтому ежегодно из городского бюджета на компенсацию расходов КП «ЖТТУ» направляли около 215 миллионов гривен, ведь государство не покрывало льготные перевозки.

По подсчетам предприятия себестоимость поездки составляла 37,94 гривны для троллейбусов и 31,77 — для автобусов. В то же время, 27 категорий граждан, среди которых пенсионеры, участники боевых действий, лица с инвалидностью I–II групп, сохранили право пользоваться транспортом без оплаты.

Новые тарифы установлены следующие: троллейбус – 10 гривен при оплате транспортной картой и 12 гривен банковской; автобус – 15 гривен независимо от способа оплаты. Учащиеся и льготники продолжают пользоваться предварительными условиями.

Для сравнения: в Виннице электротранспорт стоит 12 гривен, в Черкассах – 13, в Хмельницком – 9, во Львове – до 25 в зависимости от маршрута. Удорожание проезда в Житомире стало частью тарифной реформы, направленной на стабильность финансирования и обеспечение экономической работы городского транспорта.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: Укрзализныця предупредила об изменениях и объявила расписание.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Днепре: пассажирам назвали даты важных изменений.