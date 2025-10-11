Підвищення тарифів на воду у Волинській області пояснюють економічними факторами та необхідністю стабільного функціонування підприємства.

Підвищення тарифів на воду у Волинській області оголосило комунальне підприємство «Нововолинськводоканал» НМР, передає Politeka.

Відомості про це розміщено на офіційному сайті установи. 19 серпня 2025 року підприємство подало офіційну заяву та розрахунки для перегляду чинних цін згідно з вимогами пункту 8 «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення».

Процедуру проведено відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ № 130 від 5 червня 2018 року, аби поінформувати споживачів щодо економічних підстав для зміни тарифної політики.

Нині застосовуються тарифи, затверджені рішенням виконкому № 672 від 28 грудня 2023 року та продовжені на 2025 рік документом № 2 від 2 січня: централізоване водопостачання коштує 33,97 грн/м³ з ПДВ, а водовідведення — 28,99 грн/м³ з ПДВ. Підвищення обумовлено зростанням прожиткового мінімуму до 3 028 грн і збільшенням мінімальної зарплати, що підвищило витрати на оплату праці на 25,3 %.

Крім цього, вплинуло подорожчання електроенергії на 38,7 % — із 5,87053 до 8,14231 грн/кВт·год без ПДВ. Також курс долара США зріс із 36,5686 до 41,3401 грн. Екологічний податок збільшився на 11,1 %, а ресурсні платежі — на 22 %. При цьому споживання води та відведення стоків скоротилися на 4,6 % і 10,5 % відповідно.

Щоб забезпечити стабільну діяльність та реалізувати проєкт «Розвиток міської інфраструктури-2», встановлено нові розцінки: загальна вартість становитиме 79,48 грн/м³ (+16,52 грн або 26,2 %), зокрема водопостачання — 40,22 грн/м³ (+6,25), водовідведення — 39,26 грн/м³ (+10,27).

