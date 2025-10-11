Подорожчання проїзду в Житомирі стало частиною тарифної реформи, спрямованої на стабільність фінансування та забезпечення економічної роботи міського транспорту.

Подорожчання проїзду в Житомирі офіційно запровадили з 20 вересня, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради після аналізу розрахунків робочої групи з розвитку транспорту, до якої входили КП «Трамвайно-тролейбусне управління» та приватні перевізники.

Коригування тарифів пояснили збільшенням витрат на електроенергію, пальне, мастильні матеріали, страхування й технічне обслуговування транспорту. За офіційними даними, у серпні громадським сполученням скористалися понад 850 тисяч пасажирів, з них близько 120 тисяч — пільговики, які їздили безкоштовно. Через це щороку з міського бюджету на компенсацію витрат КП «ЖТТУ» спрямовували близько 215 мільйонів гривень, адже держава не покривала пільгові перевезення.

За підрахунками підприємства, собівартість поїздки складала 37,94 гривні для тролейбусів і 31,77 — для автобусів. Водночас 27 категорій громадян, серед яких пенсіонери, учасники бойових дій, особи з інвалідністю І–ІІ груп, зберегли право користуватися транспортом без оплати.

Нові тарифи встановлені такі: тролейбус — 10 гривень при оплаті транспортною картою та 12 гривень банківською; автобус — 15 гривень незалежно від способу оплати. Учні та пільговики продовжують користуватися попередніми умовами.

Для порівняння: у Вінниці електротранспорт коштує 12 гривень, у Черкасах — 13, у Хмельницькому — 9, у Львові — до 25 залежно від маршруту. Подорожчання проїзду в Житомирі стало частиною тарифної реформи, спрямованої на стабільність фінансування та забезпечення економічної роботи міського транспорту.

