Енергетики попередили про нові графіки відключення світла в Одеській області на період із 10 по 15 жовтня 2025 року.

ДТЕК оголосив, де в Одеській області з 10 по 15 жовтня 2025 року діятимуть графіки відключення світла, та яке місто залишиться без електроенергії аж на три дні, пише Politeka.

У пʼятницю, 10 жовтня, графіки відключення світла в Одеській області діятимуть у таких населених пунктах:

Фонтанка (вул. Соснова), Ліски (Зелена, лазурна, Марсельська, Шевченка, Шкільна, Садова, Проектна та ін.), Крижанівка (Ветеранів, Рибача, Сонячна, Миколаївська, Набережна, Польова, Осипова, Приморська, Вишнева, Курортна та ін.) – з 8 до 20 години;

(вул. Соснова), (Зелена, лазурна, Марсельська, Шевченка, Шкільна, Садова, Проектна та ін.), (Ветеранів, Рибача, Сонячна, Миколаївська, Набережна, Польова, Осипова, Приморська, Вишнева, Курортна та ін.) – з 8 до 20 години; Слобідка (Гоголя, Шевченка, пров. Молодіжний), Мала Слобідка (Грушева) – з 8:00 до 19:00;

(Гоголя, Шевченка, пров. Молодіжний), (Грушева) – з 8:00 до 19:00; Холодна Балка (Балківська, Костя Гордієнка, Санаторна, Зелена, пров. Пляжний, с-т. Здоровʼя), Алтестове – з 8:00 до 17:00.

У селі Станіславка Куяльницької громади обмеження діятимуть протягом двох днів, 10 та 11 числа, з 8:00 до 19:00, повідомляє Politeka.

У суботу, 11.10, без електроенергії з 8 до 19 години залишаться мешканці с. Стрюкове по вулицях Набережна, Центральна, пров. Січових Стрільців.

Найдовші графіки відключення світла в Одеській області, тривалістю аж у кілька діб, діятимуть у місті Кілія:

з 8:00 10.10 до 19:00 13.10 – вул. Українська;

з 8:00 12.10 до 19:00 14.10 – Героїв Майдану, Горіхова, Київська, Козацька, Українська, Хотинська;

з 8:00 12.10 до 19:00 15.10 – Українська.

Крім того, повідомляється про планові знеструмлення 13 жовтня в межах Слобідської громади, які торкнуться населених пунктів Кирилівка, Мала Слобідка, Слобідка та Тимкове.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про подорожчання продуктів: чого очікувати восени 2025 року.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на електроенергію: кого торкнулися зміни.

Крім того, Politeka розповідала про грошову допомогу для пенсіонерів : хто може претендувати на виплати, перелік категорій.