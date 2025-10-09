Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Одесской области на период с 10 по 15 октября 2025 года.

ДТЭК объявил, где в Одесской области с 10 по 15 октября 2025 года будут действовать графики отключения света, и какой город останется без электроэнергии на три дня, пишет Politeka.

В пятницу, 10 октября, графики отключения света в Одесской области будут действовать в следующих населенных пунктах:

Фонтанка (ул. Сосновая), Лески (Зеленая, лазурная, Марсельская, Шевченко, Школьная, Садовая, Проектная и др.), Крыжановка (Ветеранов, Рыбачья, Солнечная, Николаевская, Набережная, Полевая, Осипова, Приморская, Вишневая, Курортная и др.);

(ул. Сосновая), (Зеленая, лазурная, Марсельская, Шевченко, Школьная, Садовая, Проектная и др.), (Ветеранов, Рыбачья, Солнечная, Николаевская, Набережная, Полевая, Осипова, Приморская, Вишневая, Курортная и др.); Слободка (Гоголя, Шевченко, пер. Молодежный), Малая Слободка (Грушевая) – с 8:00 до 19:00;

(Гоголя, Шевченко, пер. Молодежный), (Грушевая) – с 8:00 до 19:00; Холодная Балка (Балковская, Костя Гордиенко, Санаторная, Зеленая, пер. Пляжный, СТ Здоровье), Алтестово – с 8:00 до 17:00.

В селе Станиславка Куяльницкой общины ограничения будут действовать в течение двух дней, 10 и 11 числа, с 8:00 до 19:00, сообщает Politeka.

В субботу, 11.10, без электроэнергии с 8 до 19 часов останутся жители с. Стрюковое по улицам Набережная, Центральная, пер. Сечевых Стрельцов.

Самые длительные графики отключения света в Одесской области, продолжительностью в несколько суток, будут действовать в городе Килия:

с 8:00 10.10 до 19:00 13.10 – ул. Украинская;

с 8:00 12.10 до 19:00 14.10 – Героев Майдана, Ореховая, Киевская, Казацкая, Украинская, Хотинская;

с 8:00 12.10 до 19:00 15.10 - Украинская.

Кроме того, сообщается о плановых обесточениях 13 октября в пределах Слободской общины, которые коснутся населенных пунктов Кирилловка, Малая Слободка, Слободка и Тимково.

