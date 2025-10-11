Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі гарантує економічно обґрунтовану ціну, безперебійну роботу тепломереж і надійне постачання теплової енергії.

З 1 жовтня 2025 року у Дніпрі відбулося підвищення тарифів на опалення, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради розглянув пропозиції ДТЕК Придніпровської ТЕС, які стосуються і населення, і бюджетних організацій. Остаточне рішення вступає в силу після підпису міського голови.

За даними АТ «ДТЕК Дніпроенерго», новий тариф для мешканців становитиме 1362,37 грн за 1 Гкал з ПДВ, що на 5,4 % більше за попередню суму 1292,35 грн. Бюджетні установи платитимуть 1365,62 грн за 1 Гкал (було 1295,62), а інші споживачі — 1363,69 грн (раніше 1293,68). З початку війни ціни на тепло зросли більш ніж на 60 %, що зумовило необхідність коригування тарифів для підтримки стабільного постачання.

Особливий випадок стосується ЖБК №78 «Гірник 2» на Лабораторній, 46. Тут тариф без ПДВ залишився на рівні 2121,99 грн за 1 Гкал. Цей споживач єдиний користується старою ціною з початку бойових дій.

Крім того, міська рада раніше визначила тарифи для абонентів КП «Теплоенерго», Укрзалізниці, УДУНТ та приватних компаній, зокрема ТОВ «Теплогазсервіс», ТОВ «Дніпрогаз Теплоінвест» і ТОВ «Титан Теплоенерго». Розрахунки враховують витрати на виробництво, транспортування та подачу тепла відповідно до законодавства України.

Отже, підвищення тарифів на опалення у Дніпрі гарантує економічно обґрунтовану ціну, безперебійну роботу тепломереж і надійне постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів у сезоні 2025/2026 року.

Впроваджені зміни забезпечують передбачувані витрати для споживачів та стабільну роботу теплопостачальних підприємств.

