Початок опалювального сезону 2025 в Полтавській області відзначається високим рівнем готовності житлового фонду, соціальних об’єктів та комунальних мереж, повідомляє Politeka.

Станом на 19 вересня підготовка перевищує 90 %, зазначив директор обласного департаменту будівництва та ЖКГ Едуард Рева під час засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Водопостачальні та каналізаційні мережі готові на 93 %, а теплове господарство демонструє показник понад 90 %. Загальна готовність ЖКГ області сягає приблизно 92 %.

Для підтримки ключових об’єктів на підприємствах життєдіяльності встановлено 430 генераторів потужністю 27 мегават. Крім того, міжнародні партнери надали 21 когенераційну установку загальною потужністю понад 8 мегават: п’ять одиниць надано USAID, шістнадцять – GIZ. Тривають роботи з монтажу та підключення обладнання.

У Кременчуці та Горішніх Плавнях триває заміна котлів, у Миргороді модернізують блочно-модульні установки, а в Полтаві та Лубнах ремонтують димові труби та запірну арматуру. Готовність «Полтававодоканалу» до старту сезону складає 95 %, тривають роботи з реконструкції колекторів на вулицях Театральна та Соборна.

На початку опалювального сезону 2025 в Полтавській області підприємство «Полтававодоканал» планує завершити технічне переоснащення теплогенераторного обладнання для використання енергоприродного газу замість електроенергії. Це дозволить економити до 40 % ресурсу порівняно з попереднім опалювальним періодом, підвищивши ефективність та стабільність теплопостачання для населення та соціальної інфраструктури.

Джерело: Суспільне

