У Кременчуці Полтавської області кілька днів поспіль діятимуть обмеження руху транспорту, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху транспорту в Полтавській області введуть через на місті через Дніпро, повідомляє Politeka.

Споруда буде повністю закрита, тож водіям варто заздалегідь продумати маршрути, аби уникнути незручностей, заторів та запізнень.

Рішення про обмеження руху транспорту в Полтавській області ухвалили через ремонтні роботи на мосту через Дніпро у Кременчуці.

Працівники "Укрзалізниці" повідомили, що необхідно замінити та відновити окремі елементи конструкції, тож пересування автівок у певні години буде неможливим.

Зокрема, повне перекриття діятиме 27 та 28 вересня з 13:00 до 17:00, а також 29 вересня з 13:00 до 16:00. У ці проміжки часу жоден автомобіль не зможе перетнути міст.

Наразі головне завдання спеціалістів полягає у тому, щоб швидко й якісно виконати необхідні роботи, відновити надійність споруди та зняти обмеження руху транспорту в Полтавській області у максимально короткі терміни.

