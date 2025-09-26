В Кременчуге Полтавской области несколько дней будут действовать ограничения движения транспорта, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения транспорта в Полтавской области введут через город через Днепр, сообщает Politeka.

Сооружение будет полностью закрыто, поэтому водителям следует заранее продумать маршруты, чтобы избежать неудобств, пробок и опозданий.

Решение об ограничении движения транспорта в Полтавской области было принято из-за ремонтных работ на мосту через Днепр в Кременчуге.

Работники "Укрзализныци" сообщили, что необходимо заменить и восстановить отдельные элементы конструкции, поэтому передвижение автомобилей в определенные часы будет невозможным.

В частности, полное перекрытие будет действовать 27 и 28 сентября с 13:00 до 17:00 , а также 29 сентября с 13:00 до 16:00 . В эти промежутки времени ни один автомобиль не сможет пересечь мост.

Сейчас главная задача специалистов состоит в том, чтобы быстро и качественно выполнить необходимые работы, восстановить надежность сооружения и снять ограничение движения транспорта в Полтавской области в максимально короткие сроки.

