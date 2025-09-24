Обмеження руху транспорту в Житомирській області дозволить забезпечити безпечне пересування та організовану об’їзну схему на період робіт.

З 22 вересня у Малині плануватимуть обмеження руху транспорту в Житомирській області через тимчасове перекриття мосту через річку Ірша, повідомляє Politeka.

Влада міста інформує, що рух транспорту здійснюватиметься по тимчасовій об’їзній ділянці.

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації повідомив про перекриття мосту на період з 22 вересня 2025 року до 6 жовтня 2025 року. Під час цього часу водії та перевізники використовуватимуть об’їзну переправу.

Водіїв, місцевих перевізників та підприємства закликають враховувати тимчасову зміну організації дорожнього руху. Обмеження руху транспорту в Житомирській області дозволить забезпечити безпечне пересування та організовану об’їзну схему на період робіт.

На час перекриття усі учасники руху отримають інформацію про альтернативні маршрути та інструкції щодо об’їзду. Переправа через річку Ірша залишатиметься недоступною для пересування транспорту до 6 жовтня 2025 року.

Отже, з 22 вересня по 6 жовтня 2025 року водії та перевізники у Малині будуть користуватися тимчасовою об’їзною ділянкою.

